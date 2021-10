Feuer in Neustrelitz: Auto steht in Flammen - Polizei bittet um Mithilfe

Neustrelitz

In der Nähe des Jahnsportplatzes haben Zeugen am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall gehört. Sie entdeckten in der Wilhelm-Stolte-Straße ein brennendes Auto und verständigten sofort die Polizei.

Neben der Polizei Neustrelitz kam auch die freiwillige Feuerwehr Altstrelitz zum Tatort um den Brand zu löschen. Der ausgebrannte Wagen ist ein 17 Jahre alter Renault Megane. Die Spuren am Tatort wurden von den Beamten gesichert. Da eine Brandstiftung bisher nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Polizei weiter und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Neustrelitz unter der Telefonnummer 0 39 81 / 25 82 24 oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ