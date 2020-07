Neubrandenburg

Mehrere Feuerwehren der Region sind seit fast 24 Stunden im Einsatz auf dem Gelände der Neubrandenburger Firma „Biotherm“. Am Sonntagmittag geriet ein Grünschnittlager in der Warliner Straße in Brand. Dabei handelt es sich um einen drei Meter hohen Berg mit Holzverschnitt, der eine Fläche von etwa 100 mal 100 Meter einnimmt. Da sich immer wieder Glutnester bilden, werden die Kameraden noch bis in die Nacht zu Dienstag den Brand überwachen.

„Bei diesem Großbrand zeigt sich einmal mehr, wie wichtig neben unserer Berufsfeuerwehr die Freiwilligen Feuerwehren in den Gemeinden und Städten sind“, betonte Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt. „Durch das ehrenamtliche Engagement der Kameraden funktioniert der Einsatz der Retter und wir sind froh, dass von dem Brand keine Gefahr für die Bewohner und die Natur ausgeht.“

Der Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Warum es zum Brand kam, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Von OZ