Bollewick

An der Mecklenburgischen Seenplatte „jagen“ Interessierte gern besonderen Natur-Fotomotiven nach. Wie das die Profis machen, kann man über den Sommer hinweg in der Riesenscheune Bollewick betrachten - und sich Anregungen holen.

Ausstellung läuft bis September

Naturfreunde können an der Mecklenburgischen Seenplatte außergewöhnliche Naturbilder europäischer Fotografen sehen. In der touristisch bedeutsamen Marktscheune Bollewick, unweit der Landesgrenze zu Brandenburg, wurde die Ausstellung „Europäischer Naturfotograf des Jahres 2019“ aufgebaut. Wie eine Sprecherin erklärte, werden bis Anfang September 85 Siegerbilder des Wettbewerbs gezeigt. Bollewick ist der einzige Ausstellungsort der Gesellschaft für Naturfotografie nördlich von Berlin. Die Riesenscheune biete den nötigen Platz, um die Ästhetik der Naturaufnahmen - auch mit den nötigen Corona-Abstandsregeln - genießen zu können.

Anzeige

Siegerfoto zeigt den leuchtenden Blick eines Luchses

An dem Wettbewerb, der in acht Kategorien ausgetragen wurde, hatten sich Fotografen mit rund 18 000 Bildern beteiligt. Dazu gehören: Säugetiere, Insekten, Reptilien, aber auch Landschaften, das Verhältnis Mensch-Natur sowie zwei Nachwuchs-Kategorien. Zum Siegerfoto aller Sparten wurde ein Bild des Spaniers Eduardo Blanco Mendizabal gekürt, das den leuchtenden Blick eines Luchses in der Dämmerung zeigt. Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz in Berlin lebten in Deutschland 2018 etwa 120 Luchse.

Weitere OZ+ Artikel

Schau war lange ungewiss

Wegen der Corona-Pandemie war lange unklar, ob die Schau in Bollewick stattfinden kann. Zuletzt hatte die Gesellschaft für Naturfotografie ihr diesjähriges Naturfotofestival wegen den Einschränkungen in der Corona-Krise absagen müssen.

Von RND, dpa