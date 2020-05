Frau will Propangasflasche nutzen: Gartenlaube in Waren fängt Feuer

Waren

Eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage Wiesenschlucht im Kargower Weg in Waren ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Montagmittag gebrannt. Der Polizei zufolge wollte die Eigentümerin eine Propangasflasche benutzen.

Dabei ist diese vermutlich umgefallen, wodurch der Verschluss beschädigt wurde und so Gas austreten konnte. Das ausströmende Gas entzündete sich und so geriet die Laube in Brand. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen zur Beobachtung in das Müritzklinikum gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

