In Mecklenburg-Vorpommern haben Bootsverleiher und Fahrgastschiffer deutlich mehr Touristen in der vergangenen Saison begrüßt. Einen Vorteil bietet dabei auch die schlechte Netzabdeckung.

Plau am See: Fahrgastschiffe legen ab bzw. an auf der Elde am Plauer See. Sonne und außergewöhnlich hohe Temperaturen sorgen für einen goldenen Oktober. (Archivbild) Quelle: dpa