Die Veranstalter der „Fusion“, eines der größten alternativen Musik- und Theaterfeste Europas, planen 2022 wieder mit zehntausenden Menschen zu feiern. Doch ein Testkonzept wie in diesem Jahr soll es nicht wieder geben. Was das für Ungeimpfte bedeutet, wann die Fusion stattfinden soll und wie Sie jetzt an ein Ticket kommen.