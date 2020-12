Geflügelpest in Lärz: Experten suchen nach Ursache für Ausbruch

Lärz

Nach dem Geflügelpest-Ausbruch in einem Legehennen-Betrieb in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) sind alle 29 000 Tiere getötet worden. Die Kadaver wurden entsorgt. „Dieser Teil ist abgeschlossen, jetzt beginnt die Reinigung und Desinfektion der Ställe“, sagte der Leiter des Kreisveterinäramtes, Guntram Wagner, am Freitag in Neubrandenburg.

Bisher gebe es in der Region keine weiteren Verdachtsfälle. Veterinäre untersuchten nun erst die gewerblichen Geflügelhaltungen in den sogenannten Restriktionsgebieten, die bis nach Brandenburg reichen. Dort werden mehr als 600 000 Hühner, Enten und anderes Geflügel in etlichen Betrieben gehalten.

Dies werde mehrere Tage dauern, sagte Wagner. Im Drei-Kilometer-Sperrgebiet werden auch alle privaten Geflügelhaltungen überprüft.

Ursache für Eindringen der Krankheit noch unklar

Die Ursache für das Eindringen des aggressiven, „hochpathogenen“ Erregers H5N8 in der Legehennen-Anlage in dem kleinen Ortsteil von Lärz sei noch nicht gefunden. Auch ein Spezialist des Friedrich-Löffler-Institutes für Tiergesundheit war bereits in dem Ort.

Die Legehennen waren wie vorgeschrieben nur in Ställen gehalten worden und schon länger nicht mehr im Freien gewesen, erläuterte der Fachmann. Trotzdem waren einige Hennen vor wenigen Tagen erkrankt, ihre Legeleistung ließ nach und einige verendeten. Im Nordosten mussten seit November rund 130 000 Tiere wegen Geflügelpest getötet werden. Als Ursache vermuten Wissenschaftler den Kontakt mit infizierten Wildvögeln.

