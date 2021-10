Brüel

Gin ist beinahe in aller Munde. Das klare Schnapsgetränk hat sich zum Trenddrink der letzten Jahre entwickelt und findet immer mehr Anhänger sowie Produzenten – auch in Mecklenburg-Vorpommern. 

Gin oder Genever stammt vom französischen Genévrier, was Wacholder bedeutet. Im beschaulichen Klein Kussewitz beherbergt ist die Gin-Manufaktur von Martin Neumann, der sich mit seiner Destille „Männerhobby“ ganz dem beliebten Wacholderschnaps verschrieben hat. Sein Foerster’s-Heide-Gin hat schon etliche Prämierungen eingeheimst und Mecklenburg-Vorpommern im Gin-Ranking auf die vorderen Plätze manövriert. Passend zur kalten Jahreszeit und in Vorfreude auf Weihnachten haben sich die Betreiber warme Gedanken gemacht und werfen den Glüh-Gin für winterliche Gefühle auf den Markt.

Gin zum Greifen nah aus Bad Doberan, Rostock und Wismar

Mecklenburg-Vorpommern wartet an der Küste mit weiteren Liebhabern auf, die sich der Gin-Herstellung verschrieben haben. Aus Bad Doberan stammt der Blücher-Gin von Multitalent Frank Schollenberger. Andreas Barnehl aus Rostock hat sich mit seiner Rittmeister-Destille und dem OSS Baltic Dry Gin einen Traum erfüllt.

In der Hansestadt Wismar wird von Hinricus Noytes der Wismarian Dry Gin destilliert, der mit einer Goldmarke der DLG ausgezeichnet wurde. Mecklenburg-Vorpommern brilliert mit seinen Prämien-Gins und ganz aktuell klettert ein neuer Gin-Stern aus der Sternberger Seenplatte hervor, der dieses Jahr eine Silbermedaille gewonnen hat.

Gin-Kreationen aus MV heimsen Preise ein

2017 kam Willfried Klammer (65) in Brüel auf die Schnapsidee, Gin zu brennen. Der Zahntechnikermeister hatte seinen Betrieb derart automatisiert, dass ihm die Abwechslung fehlte. Also musste etwas Neues her und das hatte Prozente. „Inzwischen machen wir zwei bis drei limitierte Editionen im Jahr, von denen einige zur Welldone-Edition werden“, erklärt Tochter Lydia Klammer, die die floralen Etiketten der besonderen Edition selbst gezeichnet hat. Die Sorte „Tonka Safran“ hat dieses Jahr bei den Meiningers Internationale Spirits Awards die Silbermedaille erhalten. 300 Gins nahmen bei dem Entscheid teil, 30 davon bekamen Gold und 30 Silber.

Willfried Klammer (65) von Brogilus Gin mit Lavendelblüten, die den Gin verfeinern. Quelle: Anja v. Semenow

Einlullend wie ein warmer Hauch wabert der Duft der Tonkabohne aus dem großen Einmachglas. Süß, würzig, überzeugend, eine Mischung aus Vanille und Marzipan macht sich in der Nase breit, wenn man eine Brise davon nimmt. Und selten kommt man in den Genuss, die sagenumwobene, schrumpelige Bohne in dieser Fülle zu riechen, denn sie ist teuer.

Der Stier als Markenzeichen des Brogilus Gin findet sich auch im Wappen von MV und Brüel. Die Etiketten der Sondereditionen zeichnet Lydia Klammer selbst. Quelle: Anja v. Semenow

Nur noch teurer sind die höllenfeuerroten Safranfäden, die im Glas nebenan ranken und nicht annähernd so wohltuend riechen. Dafür verleihen sie dem silberprämierten Gin aus der Brüeler Destille Brogilus seine unverwechselbare Farbe.

Heimische Quitten & Kräuter landen im Hochprozentigen

Stolz präsentiert Vater Klammer seinen goldgelben Gin, der dank zwei eingelegter Safranfäden die Sonne Mecklenburg-Vorpommerns in der Flasche trägt. „Der Alkohol, der beim Destillieren rauskommt, ist sonst immer reinweiß“, erklärt er den Trick mit den Goldfäden, die ihre Farbe komplett an den Alkohol abgeben und selbst dabei verblassen. Auch die Früchte aus dem eigenen Garten finden ihren Weg als Aromageber in den Brogilus-Gin, aber immer nur der Jahreszeit entsprechend. Gerade sind die Quitten reif und warten auf ihren Einsatz.

Lydia Klammer mit den eigenen Quitten, die dem Gin Aroma verleihen. Quelle: Anja v. Semenow

Über 30 Botanicals, also Kräuter und Gewürze, landen im Mecklenburger Brogilus-Gin, der in 20 Spirituosenläden im Land zu finden ist. Gerade als regionales Produkt wird er besonders geschätzt. In Rostock hat er es unter 12o Sorten auf die ersten Plätze der Beliebtheitsskala gebracht.

„Unser Gin reift hier anderthalb Jahre in Fässern“, sagt Willfried Kammer. Tochter Lydia erklärt die Herkunft des Namens: „‚Brogilus‘ bedeutet auf Mittellateinisch ‚Brüel‘, und der Stier in unserem Logo ist ja das Mecklenburger Zeichen und auch im Wappen von Brüel wiederzufinden.“

Die Region geschmacklich erlebbar machen

Ebenfalls eng der Regionalität verbunden, fühlen sich die Macher des Müritz-Gin aus Waren. An der beliebten Mecklenburger-Seenplatte werden Wacholderbeeren aus dem Nationalpark Müritz handverlesen, um den prämierten Müritz-Gin zu veredeln. Für die Küstenregion hat Initiator Thomas Engels den Hanse-Gin erfunden, dem Meersalz eine besondere Raffinesse verleiht.

Thomas Engels (r.) und Jens-Peter-Schaffran von Müritz-Gin bei der Wacholder-Ernte. Quelle: Müritz-Gin

Der Gin-Experte betont: „Unser Konzept ist es, regional zu bleiben. Als die Frage nach einem Gin für die Küste kam, haben wir es mit Salz versucht. Das Salz, das wir dafür verwenden, kommt aus der Ostsee.“ Vor allem bei Frauen sei der Hanse-Gin sehr beliebt, wie sich bei Tastings herauskristallisierte. Thomas Engels betont: „Wir wollen die Region geschmacklich erlebbar machen.“

Von Anja von Semenow