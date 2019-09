Rostock

Die regionalen Sieger des großen OZ-Dönerladen-Tests stehen fest. Während einige Imbisse ihre Spitzenplätze die gesamte Abstimmung über halten konnten, wurde es für manch anderen noch einmal richtig knapp. Rund 12 000 Teilnehmer stimmten für ihren Favoriten in der Region ab.

Nun können Sie erneut landesweit wählen: Wer macht den besten Döner in MV?

Hier geht’s zur Abstimmung beim OZ-Dönerladen-Test Hier können Sie entscheiden, welcher Döner-Imbiss den Titel „Beliebtester Dönerladen von MV“ verdient. Zuvor haben wir Hunderte Vorschläge der OZ-Leser eingesammelt und elf regionale Sieger gekürt. Nun treten diese Gewinner gegeneinander an. Unter allen Teilnehmern der Umfragen verlosen wir drei Döner-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro – für einen Laden Ihrer Wahl. Abstimmung über den beliebtesten Dönerladen in MV

In Rostock und Umgebung konnte der Dönerladen „Best Kebap“ am Doberaner Platz das Rennen für sich entscheiden. Mit 13 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen die Imbisse „Sterngrill“ und „Diyar Bistro“ durch. Keine große Überraschung: Der 23-Stunden-Döner lag die gesamte Abstimmungsphase über vorn.

Kühlungsborner „ Grill House“ überholt Doberaner „Pascham“

In der Region Bad Doberan konnte das „ Grill House“ in Kühlungsborn das Doberaner „Pascham“ noch im letzten Moment überholen. Der Imbiss hat 24,3 Prozent der Stimmen erzielt. In Wismar hat der „ Badem Grill“ knapp vor dem „ Antalya Döner“ mit 28,4 Prozent der Stimmen gewonnen.

In Grevesmühlen und Umland schien die Entscheidung schon lange klar: Der „Khan Imbiss“ in Klütz fiel nie unter 50 Prozent der Stimmen. Den Sieg hat sich der Dönerladen nun mit 51 Prozent gesichert. In Ribnitz-Damgarten gewinnt der „Euro Grill“ mit 26,8 Prozent der Stimmen.

„ Bistro 90“ gewinnt in Stralsund

In Grimmen gibt es den besten Döner offenbar beim „ Imbiss Eck“ von Jens Henschel. Der Dönerladen hat 49,9 Prozent der Stimmen erreicht – und damit klar gewonnen. In Stralsund ist das Bistro 90 mit 39,4 Prozent der Stimmen der beliebteste Döner-Imbiss.

Auf der Insel Rügen hat das Bistro am Bahnhof die meisten Stimmen in der Region erreicht. Mit 20,8 Prozent hat sich der Dönerladen gegen den „ Döner Kebab Alibaba Imbiss“ in Bergen durchgesetzt. Dieser hat nur 18 Prozent bekommen.

Knappe Entscheidung zwischen Greifswalder Dönerläden

Auch in Greifswald war die Entscheidung knapp. Das „ Alex Bistro“ von Serkan Selçuk hat 27,9 Prozent der Stimmen erreicht. Der Dönerladen „1001 Nacht“ liegt mit endgültigen 26,3 Prozent dicht dahinter.

Auf der Insel Usedom konnte „Kauti’s Bistro“ in Ahlbeck den Sieg für sich entscheiden. Mit 30,2 Prozent hatte er einen guten Vorsprung zum „ Halil Imbiss“ in Wolgast, der nur 21,7 Prozent erreicht hat. Im südlichen MV hat der „ Ali Baba Grill“ in Güstrow mit 17 Prozent der Stimmen gewonnen. Dicht dahinter liegt das „ Bistro Neukalen“ mit 15,6 Prozent.

Von Pauline Rabe