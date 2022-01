Güstrow/Plau am See

Die Serie von Betrugsversuchen durch Anrufe angeblicher Polizisten oder Mitarbeiter, die Gewinne auszahlen wollen, hört nicht auf. Während in Schwaan eine Rentnerin Opfer eines solchen Tricks wurde; reagierte ein 82-Jähriger in Plau am See richtig.

In Rostock und Umgebung häufen sich derzeit Trickbetrugsfälle. Mit unterschiedlichen Maschen haben Senioren dabei mehr als 20 000 Euro verloren, wie eine Polizeisprecherin am Freitag in Güstrow sagte. So erzählten Anrufer einer 83-jährigen Frau in Schwaan, dass Räuber unterwegs seien und sie sicherheitshalber ihr Bargeld an Polizisten übergeben solle, die vorbeikämen. Die Rentnerin übergab den vermeintlichen Beamten 14 000 Euro Bargeld und Schmuck in Wert von 2000 Euro.

Dubioser Gewinn macht Rentner in Plau am See hellhörig

Aber nicht jeder fällt auf diese Tricks rein: So ein 82-jähriger, dem ein angeblicher Rechtsanwalt aus Österreich am Telefon überreden wollte, eine bestimmte Nudelsorte zu kaufen, um einen Bargeldgewinn von 140.000 Euro zu bekommen. Der Kassenbon für die Nudeln sollte telefonisch auf Echtheit geprüft werden. Der Senior schöpft Verdacht aus und meldete den Vorfall der Polizei.

In den vergangenen Tagen hatte die Polizei mehrere Anzeigen aufnehmen müssen, bei denen die Betrüger erfolgreich waren. In einem Fall gaben angebliche Verwandte an, dass ihr Handy kaputt sei und sie mit dem neuen Smartphone noch keine Bankrechnungen bezahlen könnten. Eine Rentnerin übernahm die Rechnung von 2000 Euro.

In einem anderen Fall gaben die Betrüger sich als Mitarbeiter der Computerfirma Microsoft aus und überzeugten die Angerufenen, ihnen 4000 Euro zu zahlen, um ihren Computer weiter nutzen zu können.

Polizei: So können Sie sich schützen

Die Polizei warnt: Die Maschen der Betrüger sind oft geschickt – seien Sie misstrauisch. Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte! Wenn Sie Zweifel haben, beenden Sie das Gespräch und wählen Sie die Notrufnummer 110 der Polizei. Reden Sie mit Bekannten, Verwandten und Angehörigen über die unterschiedlichen Facetten des sogenannten Enkeltricks!

