Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass das Unglück am Malkwitzer See (Mecklenburgische Seenplatte) fahrlässig verursacht wurde, heißt es von der Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg. Eine 22-Jährige war am Montag durch eine gerissene Hochspannungsleitung gestorben. Sie wollte Menschen helfen, deren Wohnmobil in Brand geraten war.