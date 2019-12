Malchow

Unbekannte haben insgesamt sechs Gartenlauben in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) aufgebrochen. Wie die Polizei berichtete, sei am Montagnachmittag zunächst der Einbruch in eine Datsche angezeigt worden. Während der Ermittlungen stellten die eingesetzten Beamten fünf weitere Einbrüche fest.

1200 Euro Schaden

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Lauben ein, durchsuchten diese und entwendeten Lebens- und Genussmittel. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 1250 Euro, wobei der Wert der gestohlenen Gegenstände auf nur 52 Euro beziffert wird.

Die Kriminalpolizei Röbel hat die Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung an Telefonnummer 039931/8480, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle.

Lesen Sie außerdem:

Von OZ