Hotel brennt in Waren – Gäste können fliehen

Waren

In einem Hotel in Waren an der Müritz ist am späten Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher erklärte, soll es nach bisherigem Stand keine Verletzten geben. Nach Angaben der zuständigen Rettungsleitstelle soll das Feuer in einem Saunabereich im untersten Geschoss ausgebrochen sein. Die zu der Zeit anwesenden Gäste des Hauses in einem Villenviertel unweit der Müritz, das nach eigenen Angaben 24 Doppelzimmer hat, konnten rechtzeitig das Gebäude verlassen.

Ursache und Schadenshöhe noch unbekannt

Zur Schadenshöhe und Brandursache sei noch nichts bekannt. Das Heilbad Waren ist die größte Stadt an der Müritz. Am Sonntag herrschten Temperaturen um 30 Grad und hunderte Gäste kühlten sich in der Müritz und in den anderen Seen ab.

Lesen Sie auch:

Von RND/dpa