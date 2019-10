Nossentin

Ein 69-jähriger Autofahrer ist nach einem schweren Unfall in Nossentin gestorben. Er war auf der L205 aus noch unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Der Unfall ereignete sich bereits am 27. September. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Rostock gebracht. Wie die Polizei am Montag mitteilte war der Unfallfahrer Ende vergangener Woche gestorben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 69-Jährige mit seinem BMW auf der L205 in Richtung Jabel unterwegs. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der 49-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. Der Autofahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

