Jugendlicher gesteht Brandstiftung in Kinderwohnheim in Malchin

Malchin

Ein Jugendlicher hat sich dazu bekannt, den Brand in einer Kinder- und Jugendheim in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) gelegt zu haben. Wie die Polizei nun berichtet, hat er sich an eine Betreuerin gewandt und gestanden, das Feuer verursacht zu haben.

Bei dem Brand, der am Sonntagabend ausgebrochen war, wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Mehr als 20 Feuerwehrleute konnten den Brand zügig löschen. Da aber eine Versorgungsleitung für die Heizungsanlage beschädigt wurde, sei die Heizung und damit das Gebäude zunächst nicht mehr nutzbar. Die Bewohner der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung mussten in anderen Einrichtungen untergebracht werden.

Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen und der Vorgang wird zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg übergeben.

Lesen Sie auch:

Von OZ