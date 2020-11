Ein 19-Jähriger hat am Sonnabend mehrfach gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Erst fuhrt er bei regennasser Fahrbahn 160 statt erlaubten 100 km/h, dann überholte er mit dieser Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge – sogar im Kreuzungsbereich. Die Polizei stoppte ihn in Klein-Plasten in der Nähe von Waren (Mecklenburgische Seenplatte).