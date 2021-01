Klink

Unbekannt Täter sind zwischen vergangenem Samstag 18 Uhr und Montag 11 Uhr in ein derzeitig geschlossenes Hotel mit Gaststättenbetrieb eingebrochen und haben einen Zigarettenautomat entwendet. Der Polizei zufolge drangen sie gewaltsam in den Gaststättenbereich ein und nahmen den Automaten im Flurbereich mit.

Der entstandene Schaden beläuft sich zunächst auf circa 3000 Euro. Die endgültige Schadenssumme wird derzeit durch die geschädigte Firma geprüft. Beamte sicherten Spuren am Tatort und die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge zu Angriffen auf Zigarettenautomaten der vergangenen Wochen im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die zur Tatzeit in der Schulstraße in Klink verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, Angaben zum Verbleib des Zigarettenautomaten machen oder andere Hinweise geben können, richten diese bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991- 176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

