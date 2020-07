Klink

Bei einem Sturz hat sich eine Radfahrerin am Freitagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 65-jährige Frau auf dem Radweg entlang der Müritz in Richtung Sembzin. Auf einem leicht abschüssigen Stück kollidierte sie mit einem Poller.

Sie stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin in das Müritzklinikum in Waren.

Von RND/sap