„Kürbis-Giganten 2021“ gesucht: Agroneum in Alt Schwerin kürt Gewinner am Sonntag

Alt Schwerin

Im agrarhistorischen Museum Agroneum in Alt Schwerin (Mecklenburgische Seenplatte) werden an diesem Sonntag die größten Kürbisse gesucht. Wie Museumsleiterin Anke Gutsch am Freitag sagte, haben sich zum traditionellen Kürbis- und Handwerkermarkt Hobbygärtner aus dem ganzen Bundesland angemeldet, um den größten und schwersten MV-Kürbis zu ermitteln. In den Vorjahren waren die „Sieger-Giganten“ zwischen 130 und 250 Kilogramm schwer.

Bei solchen Gewichten sind schon mehrere kräftige Hände nötig, um die Früchte auf die Waage zu hieven. Zudem werden in einer „Werkstatt“ Lampions und fantasievolle Figuren aus den Früchten geschnitzt. „Wer mit einem Kürbis von 25 Kilogramm und mehr kommt, hat freien Eintritt“, sagte Gutsch.

Landmaschinen, alte Silos und Agrarflugzeuge

Das Agroneum zeigt das landwirtschaftliche Leben der vergangenen rund 200 Jahre. Dabei können PS-starke Landmaschinen, eine Schmiede, alte Silos, Mühlentechnik, Agrarflugzeuge sowie Tagelöhnerkaten besichtigt werden. Trotz Corona-Einschränkungen bis Ende Juni kamen 2021 rund 31 000 Besucher – so viele wie im gesamten Jahr 2020.

Von dpa