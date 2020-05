In Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde am Samstag die größte Kunsteisbahn nördlich von Berlin eröffnet. Trotz Corona-Beschränkungen können 50 Personen gleichzeitig auf die Lauffläche.

