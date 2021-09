Rostock

Am 26. September 2021 ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben an dieser Stelle für Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammengestellt. Sobald die Ergebnisse der Wahlen feststehen, finden Sie hier auch Grafiken zu Ihren Wahlkreisen. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind die Wahlkreise 17, 18, 19, 31 und 32.

Wie läuft die Landtagswahl ab?

Wählerinnen und Wähler gehen zum Wahllokal, das auf der Wahlbenachrichtigung steht. Dort erhalten diese Stimmzettel – für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl. In der Wahlkabine können dann die Kreuze gesetzt werden. Jede Wählerin und jeder Wähler hat pro Wahl zwei Stimmen: Für den Direktkandidaten (auf der linken Seite) und einer Partei (auf der rechten Seite). Anschließend wird der Stimmzettel in die Wahlurne geworfen. Ab 18 Uhr folgt dann die Auszählung aller Stimmen.

Wann öffnen und schließen die Wahllokale?

Die Wahllokale in MV haben am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Gewählt wird in dem Wahlraum, der auf der Wahlbenachrichtigung angegeben ist.

Was muss zur Wahl mitgebracht werden?

Mitgebracht werden muss ein amtlicher Lichtbildausweis – Personalausweis, Reisepass oder Führerschein.

Welcher Partei kann ich bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern meine Zweitstimme geben?

Über die Zweitstimme werden die Listenmandate der einzelnen Parteien gewählt. Diese stehen in MV zur Auswahl:

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD)

Alternative für Deutschland (AfD)

Christlich Demokratische Union Deutschland (CDU)

DIE LINKE

Bündnis90/Die Grünen (GRÜNE)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

Freier Horizont

Freie Wähler Mecklenburg-Vorpommern (FREIE WÄHLER)

Unabhängige für bürgernahe Demokratie (UNABHÄNGIGE)

Freiparlamentarische Allianz (FPA)

Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis)

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Liberal-Konservative Reformer (LKR)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

Aktion Partei für Tierschutz – Tierschutz hier! (TIERSCHUTZ hier!)

Partei für Gesundheitsforschung

Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)

Demokratie in Bewegung (DiB)

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer)

Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Partei der Humanisten (Die Humanisten)

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

WAHLKREIS 17

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 17?

Boizenburg/Elbe, Lübtheen, Amt Boizenburg-Land, Amt Dömitz-Malliß, Amt Zarrentin

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 17 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Till Backhaus, SPD

Andy Redner (CDU)

Tony Schroeder (LINKEN)

Ralf Eisenhardt (AfD)

Horst-Dieter Witt (Grüne)

Volker Dausch (FDP)

Philipp Lübbert (Freie Wähler)

Marco Pfingst (die Basis)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 17 gewonnen?

41,7 Prozent der Erststimmen gingen an Till Backhaus von der SPD.

WAHLKREIS 18

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 18?

Hagenow, Amt Hagenow-Land, Amt Stralendorf und Amt Wittenburg

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 18 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Elisabeth Aßmann (SPD)

Dietmar Speßhardt (CDU)

Birgit Bloch (AfD)

Andreas Katz (Grüne)

Odin Knade (FPA)

Sebastian Höhn (FDP.)

Stefan Lamp (Linke)

Jana Andrees (Die Basis)

Rainer Wilmer (Freie Wähler)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 18 gewonnen?

Elisabeth Aßmann, SPD mit 30,0 Prozent der Stimmen

WAHLKREIS 19

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 19?

Ludwigslust, Amt Grabow, Amt Ludwigslust-Land und Amt Neustadt-Glewe

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 19 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Christian Winter (SPD)

Christian Geier( CDU)

Jaqueline Bernhardt (Die Linke)

Gabriele Raasch (Grüne)

Heiko Böhringer ( Initiative Freier Horizont)

Martin Ebert (FPA)

Wilfried Mußfeldt (Freie Wähler)

Reiner Bruhn(AfD),

Stephan Tees (FDP)

Tobias Klinkert (Tierschutzpartei)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 19 gewonnen?

Das Direktmandat ging mit 28,7 Prozent der Stimmen an Dirk Andreas Friedriszik, SPD.

WAHLKREIS 31

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 31?

Parchim, Amt Eldenburg Lübz, Amt Parchimer Umland und Amt Plau am See

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 31 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Christian Brade (SPD)

Wolfgang Waldmüller (CDU)

Bernd Schulz (Grüne)

Thore Stein (AfD)

Nadine Zabel (Freie Wähler)

Steffi Pulz-Debler (Die Linke)

Philipp Zischke (FDP)

Peter Schnabbel (Die Basis)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 31 gewonnen?

Christian Brade von der SPD hat das Direktmandat 2016 gewonnen.

WAHLKREIS 32

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 32?

Amt Goldberg-Mildenitz, Amt Sternberger Seenlandschaft, Amt Crivitz

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis 32 bei der Landtagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

René Bühring (DIE LINKE)

Joachim Hebert (CDU )

Christine Klingohr (SPD )

Martin Mildner (Grüne)

Jan-Philip Tadsen (AfD)

Johannes Weise ( FDP)

Wolfram von Alvesleben (Die Basis)

Gustav von Westarp (Freie Wähler)

Thomas Frost (Parteilos)

Wer hat bei der Landtagswahl 2016 im Wahlkreis 32 gewonnen?

Das Direktmandat im Wahlkreis 32 ging 2016 an Thomas Schwarz von der SPD.

