Am späten Sonnabendnachmittag wurde eine Leiche am Ostufer der Müritz entdeckt. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Segler (60), der vor mehr als als einer Woche über Bord gegangen war und seitdem vermisst wurde. Eine Rettungsweste trug der Mann nicht – genau das sei ihm zum Verhängnis geworden, so die Polizei.