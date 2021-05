Röbel

Ein 23-Jähriger ist am Montagnachmittag in Leizen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit der Hand in einen Häcksler geraten. Der Polizei zufolge hatte er Reparaturarbeiten an der Maschine vorgenommen und in die Trommel des Fendt-Häckslers vom Typ Katana 65 gekommen.

Er erlitt schwere Verletzungen an der linken Hand, es wurden zwei Fingerkuppen abgetrennt. Der Verletzte wurde durch einen Notarzt vor Ort medizinisch erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verlegt. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Das Amt für Arbeitsschutz wurde verständigt.

Von OZ