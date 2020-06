Lkw überrollt Krankenfahrstuhl in Lübz – Mann leicht verletzt

Lübz

Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist am Donnerstagvormittag in Lübz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einer Kollision mit einem Lkw leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 56-jährige Mann zuvor versucht, die Straße zwischen zwei haltenden Lastwagen zu überqueren. Plötzlich aber fuhren beide Fahrzeuge an – und ein Lkw erfasste den Krankenfahrstuhl.

Der Mann fiel dabei seitlich aus Gefährt und verletzte sich nach Angaben der Polizei leicht. Er erlitt Hautabschürfungen und lehnte eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Sein Krankenfahrstuhl wurde indes von dem Lkw überrollt und schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Von OZ