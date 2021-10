Wie gerät eine unbewohnte Doppelhaushälfte in Brand? Mit dieser Frage muss sich nun ein Gutachter bei Plau am See befassen. Das Wohnhaus ist nach dem Feuer unbewohnbar, eine vierköpfige Familie konnte fliehen.

Die Feuerwehr hatte am Mittwochabend einen Einsatz in Plau am See (Symbolbild). Quelle: Jens Kalaene/dpa