Lübz

Die Polizei hat in Lübz am vergangenen Nachmittag eine mutmaßliche Unfallflucht stoppen können. Eine 39-jährige Autofahrerin soll bisherigen Polizeierkenntnissen nach, in der Plauer Chaussee auf einen stehenden Pkw gefahren sein, wobei auch ein weiteres Fahrzeug beschädigt wurde. Die Frau flüchtete darauf mit ihrem Auto, welches ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Beamten konnten das Auto wenige Kilometer weiter in Passow aufspüren und die 39-Jährige stoppen.

Lesen Sie auch: Junge (12) wird in Greifswald von Transporter erfasst – schwere Verletzungen

Widerstand gegen Festnahme

Während der folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete die Fahrerin den Beamten gegenüber Widerstand und wurde mit Handschellen vorübergehend gefesselt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille bei der 39-Jährigen. Gegen die Frau ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet worden.

Zudem hat die Polizei den Führerschein der Frau sichergestellt. Der durch den Auffahrunfall verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von RND/ots