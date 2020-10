Lübz

Opfer von falschen Polizisten wurde eine 80-Jährige aus Lübz. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine angebliche Beamtin die Frau am Donnerstagvormittag angerufen und ihr erzählt, die Tochter der Frau hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Sie überzeugte die Rentnerin mehrere zehntausend Euro für die Freilassung ihrer Tochter an eine Person an ihrer Wohnungstür zu übergeben.

Polizei warnt vor Telefonbetrug

Die Polizei warnt vor Betrügern am Telefon und weist darauf hin, dass sie kein Geld für die Freilassung von Angehörigen verlangt. Es sollte kein Geld an Unbekannte übergeben werden und generell misstrauisch bei unbekannten Anrufern sein. Bei Betrugsversuchen sollte die Polizei unter 110 angerufen werden.

