Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage im südmecklenburgischen Lübz ist ein Sachschaden von 10 000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

10 000 Euro Schaden bei Laubenbrand in Lübz

