Wo werden neue Fälle von Corona-Infektionen bekannt? Wer muss gerade noch in Quarantäne? Und wo sind die Testergebnisse bereits da? Die zweite Corona-Welle rollt so schnell über Mecklenburg-Vorpommern, dass es schwer fällt den Überblick über das aktuelle Geschehen zu behalten.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst deshalb die aktuellen Entwicklungen von Mittwoch und Donnerstag zusammen.

Rostocker Hundertwasserschule wieder betroffen: Corona in der 12. Klasse

Zwei Schülerinnen der Hunderwasser-Gesamtschule in Rostock sind mit Corona infiziert. Das teilt die Schule am Donnerstag auf ihrer Webseite mit. Die beiden Mädchen besuchen die zwölfte Klasse. Das Gesundheitsamt habe daher am Mittwoch entschieden, alle Schüler dieser Jahrgangsstufe für 14 Tage in Quarantäne zu schicken und sie auf Covid-19 testen zu lassen.

Hier sind die Corona-Infektionen in MV aufgetreten:

Grimmen: Zwei Corona-Fälle im Fleischbetrieb

Zwei Corona-Fälle sind in einem Schlacht- und Zerlegebetrieb in der Grimmener Region nachgewiesen worden. Bei beiden Mitarbeiter erfolgte der positive Corona-Test bei einer Routinekontrolle im Betrieb am Dienstag. Beiden Mitarbeitern gehe es derzeit gut, sie sind in Quarantäne, war aus der Firma zu erfahren. Währenddessen laufe der Betrieb normal weiter.

Corona-Ausbruch an Stralsunder Schule: Eine Lehrerin infiziert

Nun ist auch das Schulzentrums am Sund in Stralsund betroffen. Dort ist eine Lehrerin infiziert, die sowohl am gymnasialen Teil als auch am Regionalschulteil unterrichtet. Das Ermitteln von Kontaktpersonen lief am Donnerstag im Gesundheitsamt des Landkreises auf Hochtouren. Für die Schüler mehrerer Klassen hat die Behörde Quarantäne angeordnet.

Ahrenshagen-Daskow : Bürgermeisterin hat Corona

In der Amtsverwaltung Ribnitz-Damgarten sind mehrere Covid-19-Infektionen nachgewiesen worden. Seit Dienstag ist das Bürgerbüro in Ahrenshagen deshalb geschlossen. Vier Corona-Fälle sind im Umfeld des Büros bestätigt worden – darunter auch Ahrenshagen-Daskows Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler. Auch Mitarbeiter des Rathauses in Ribnitz-Damgarten hatten Kontakt zu den Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros. Ein Rathaus-Mitarbeiter hat sich dabei offenbar angesteckt. Die Person befindet sich bereits in Quarantäne.

Lehrer kam mit Symptomen an Wismarer Gymnasium

Nachdem bekannt wurde, dass zwei Lehrer des Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums positiv auf das Coronavirus getestet wurden, bestätigt das Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg nun: Die zweite Lehrerin ist die Freundin des zuerst positiv getesteten Lehrers – und sie haben am vergangenen Wochenende mit „mehreren Kollegen privat zuhause gefeiert“. Sie waren woanders eingeladen und haben dort drei weitere Lehrer der Schule getroffen.

Bereits am Sonntagabend haben sich bei dem Lehrer Symptome gezeigt. Dass er dennoch am Montag zur Schule gegangen ist, hält Ingo Funk, zweiter stellvertretender Landrat, zumindest für unbedacht. Immerhin sind inzwischen (Stand Donnerstagmittag) 29 Lehrer in Quarantäne.

Tests nach Corona-Fällen an Kliniken in Ueckermünde und Malchin

Nach mehreren Corona-Fällen laufen in zwei Krankenhäusern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns noch Tests bei Klinikmitarbeitern. Betroffen sind das Ueckermünder Ameos-Klinikum (Vorpommern-Greifswald) und das Malchiner Haus des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg, wie Sprecherinnen der Einrichtungen am Donnerstag sagten. In beiden Häusern sei der Betrieb aber nicht gefährdet.

In Ueckermünde wurden alle rund 500 Beschäftigten getestet. Nun seien 11 Mitarbeiter-Infektionen bekannt, wie Kliniksprecherin Anja Baum sagte. Eine Station sei vorübergehend geschlossen worden. In Malchin seien die Tests bei den anderen Beschäftigten und Kontaktpersonen noch nicht abgeschlossen.

Ludwigslust : Grundschüler werden nach Corona-Fall getestet

Nach der Corona-Infektion einer Lehrerin werden 65 Schüler einer Grundschule in Ludwigslust an diesem Donnerstag getestet. Die Ergebnisse würden am Freitag erwartet. Die Musiklehrerin hatte am Montag drei Lerngruppen unterrichtet. Die Kinder waren am Dienstag in Quarantäne geschickt worden. Auch zwei Mitarbeiter der Schule, die mit der Lehrerin Kontakt hatten, befinden sich in Quarantäne.

Nach Corona-Fall an Lützower Schule: Erste Testergebnisse da

Nach einem Corona-Fall an der Grund- und Regionalschule in Lützow ( Nordwestmecklenburg) gibt es jetzt erste Testergebnisse bei Schülern und acht Lehrern der fünften und sechsten Klassen. Sie sind nach Auskunft der Kreisverwaltung durchweg negativ. 82 Schüler und acht Lehrer mussten Ende voriger Woche in Quarantäne. Bis Ende der Woche werde es eine zweite Testreihe geben. Die Behörde kündigt an: „Sollte auch diese Testreihe negativ ausgehen, könnte dann zum Wochenende hin die Quarantäne aufgehoben und am kommenden Montag der Schulbetrieb der fünften und sechsten Klassen wieder aufgenommen werden.“

Ein Kind erschien nach Angaben des Gesundheitsamtes nicht zum Test. Die Verwaltung kündigt an: „Für dieses wird die Quarantäne deshalb die vollen 14 Tage aufrecht erhalten.“

Güstrower Lehrerin infiziert: Gymnasium jetzt geschlossen

Am John-Brinckman-Gymnasium Güstrow sind weitere Covid-19-Fälle festgestellt worden. Ein weiterer Lehrer ist positiv getestet worden. Auch drei Schüler sind mit Stand vom Mittwoch an Corona erkrankt. Das John-Brinckman-Gmynasium ist daher von Donnerstag an bis auf Weiteres geschlossen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock ordnet für alle Schüler und Lehrer einen Coronatest an. Die Tests werden am Donnerstag im Haupthaus am Wall und dem Gebäude Hansenstraße des John-Brinckman-Gymnasiums sowie am KMG Klinikum Güstrow gestaffelt nach Bezugsgruppen durchgeführt.

Rostocker Schulen: Hier sind Klassen bereits in Quarantäne

Zwei Rostocker Schulen bestätigen positive Befunde. Das Gesundheitsamt hat die betroffenen Klassen jeweils in die Quarantäne geschickt – das betrifft das Innerstädtische Gymnasium und die Werkstattschule.

Am Donnerstag sollen sowohl die Kinder der 7. Klasse als auch die jeweiligen Lehrer des Innerstädtischen Gymnasiums sich einer Testung unterziehen. Wann die Schüler nach der Testung den Schulbetrieb wieder aufnehmen können, sei noch unklar. „Das liegt ganz in den Händen des Gesundheitsamtes. Wir hoffen, dass der Spuk bald vorüber ist“, sagt Riemer.

An der Rostocker Werkstattschule befinden sich 41 Schüler unserer 540 Schüler in Quarantäne, weil ein Schüler der Jahrgangsstufe sieben und acht positiv auf Corona getestet wurde. Auch neun Lehrer wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt.

Kreis Rostock : Schule und Behinderteneinrichtung betroffen

Neue Corona-Fälle an einer Schule und in einer Behinderteneinrichtung im Landkreis Rostock: Der Kreis teilt am Mittwochabend mit, dass ein Lehrer des Bützower Gymnasiums erkrankt ist. Der Infektionsweg sei bekannt, heißt es weiter. Elf Schüler der Jahrgangsstufe 12 und drei Lehrer der Schule sind nun in Quarantäne. Die Eltern sind informiert worden. Ein Ergebnis der durchgeführten Tests steht noch aus. Die Länge der Quarantäne werde durch den letzten Kontakt mit dem Erkrankten bestimmt.

Neben dem positiven Fall an der Bützower Schule meldet der Landkreis Rostock am Mittwoch drei weitere Fälle in einer Behinderteneinrichtung in Lieblingshof. Dort mussten 21 Bewohner nun in Quarantäne. 22 weitere Personen sowie die Arbeitskollegen eines Erkrankten werden nun ebenfalls vom Gesundheitsamt Rostock betreut.

Von Ann-Christin Schneider