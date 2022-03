Rostock

Die Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern steuern auf die Urlaubssaison 2022 zu und buhlen um Gäste. Doch nicht auf Reiseportalen werden die Domizile beworben. Viele Häuser sind aktuell auf dem Immobilienmarkt zu finden. Sie stehen zum Verkauf.

Die Onlineplattform Immobilienscout24 etwa listet 15 Hotels zwischen Wismarer Bucht und Usedom auf. Eines davon: der Selliner Hof im Ostseebad Sellin auf Rügen. Für das Hotel mit 48 Zimmern und einem Restaurant mit griechischer und regionaler Küche muss der künftige Käufer 5,5 Millionen Euro hinblättern.

Ebenfalls auf dem Markt: das 4-Sterne-Schlosshotel Wedendorf (Nordwestmecklenburg). Das denkmalgeschützte Haus mit Seeblick soll 7,5 Millionen Euro kosten.

Für 4,1 Millionen Euro wird das „Phönix Hotel Schäfereck“ in Groß Strömkendorf vor den Toren der Insel Poel angepriesen. Fast schon ein Schnäppchen ist da die „Villa Fröhlich“ in Baabe auf Rügen. Die Pension mit 16 Zimmern und Restaurant ist für 2,6 Millionen Euro zu haben.

Dehoga-Präsident Schwarz nennt Situation „besorgniserregend“

Dass so viele Hotels in touristischen Toplagen so öffentlich vermarktet werden, „wundert mich sehr und ist besorgniserregend“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in MV. „Normalerweise werden Hotels öffentlichkeitsfern über Fachmakler veräußert.“ Dass viele Häuser verkauft werden, überrasche ihn nach mehr als zwei Jahren Coronapandemie dagegen nicht. Lange Lockdowns für die Branche, kaum Perspektiven, geringe Einnahmen, Mitarbeitermangel – das habe den Betrieb gerade kleinerer Häuser abseits touristischer Hotspots unwirtschaftlich gemacht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Hausverkauf dagegen scheint lukrativ wie nie. „Die Immobilienpreise – gerade an der Küste – steigen enorm“, sagt Erhard Günzel, Regionalvorstand des Immobilienverbandes IVD. Das motiviere womöglich manchen Eigentümer. „Wer jetzt verkauft, kann gute Preise erzielen.“ Häuser mit 30 Betten seien allerdings nur für Käufer interessant, die sie selbst betreiben möchten. „Für Kapitalanleger ist das nichts. Die wollen Rendite. Das können kleine Hotels nicht leisten.“

„Es ist viel Bewegung im Markt“, bestätigt Uwe Flachsmeyer, der bei der DKB Hotelfinanzierungen betreut. „Die Nachfrage nach Hotels ist bundesweit groß.“ Das liege auch daran, dass viele Deutsche in Corona-Zeiten den Urlaub im eigenen Land schätzen gelernt haben.

Nachfolger fehlen, Modernisierungen nötig

Die Rostocker Immobilienexpertin Jana Blaschka erklärt: Die auf Onlineportalen gehandelten Hotels und Pensionen seien vielfach kleine Häuser mit unter 50 Betten, bei denen die Eigentümer auch die Betreiber sind. Verkaufen müssten Letztere oft auch aus Altersgründen und weil Nachfolger in der eigenen Familie fehlen.

„Ein weiterer Grund ist die zum Teil schlechte bis mittelmäßige Lage. Viele Immobilien sind zudem in die Jahre gekommen. Für einen wirtschaftlich weiterhin erfolgreichen Betrieb müssten erhebliche Kosten für Sanierungen und Modernisierungsmaßnahmen gestemmt werden“, so Blaschka weiter.

Hotellerie-Immobilien: Corona dämpft Anlage-Boom Dem Immobiliendienstleister CBRE zufolge zählten Hotels vor Corona zu den Trendanlageimmobilien. Den Analysen zufolge wurden im Jahr 2019 in Deutschland Hotels für rund fünf Milliarden Euro gehandelt – fünf mal so viel wie im Jahr 2010. Doch die Pandemie dämpfte den Trend. 2020 betrug das Transaktionsvolumen am deutschen Hotelimmobilieninvestmentmarkt demnach nur 1,95 Milliarden Euro.

Zu den Objekten im Landesinneren, die zum Verkauf stehen, zählt der Peenhäuser Ferienpark in Gielow südlich von Malchin samt Hotel, Bungalows, Campingplatz und Schwimmhalle (2,45 Millionen Euro). Für 1,5 Millionen wird ein Hotel in Schwerin angeboten. Ebenso viel wird für ein Garni-Hotel in Greifswald aufgerufen. Nähere Informationen zu beiden Häusern erfahren nur „kauffähige Kunden“, schreibt die Maklerfirma Gruber International Real Estate online.

Verschwiegenheit ist Usus in der Branche. Den Grund erklärt Gruber so: „Der geplante Verkauf einer unternehmensgeführten Immobilie darf den normalen Geschäftsbetrieb weder stören noch negativ durch aufkommende Gerüchte beeinflussen.“

Versteigerung und Hoffnung auf schnelle Verkäufer

Von großen Hotelverkäufen bekommt die Öffentlichkeit normalerweise erst Wind, wenn sie bereits abgewickelt sind. Beispiel Rostock: Hier wurde Ende 2021 der Komplex Hanse Trio verkauft, in dem unter anderem ein B&B-Hotel mit 103 Zimmern und ein Arthotel Ana Amber mit 155 Zimmer zu finden sind. Der neue Besitzer, die Union Investment aus Hamburg, zahlte einen zweistelligen Millionenbetrag.

An der Seenplatte kann man dagegen mit Glück ein Schnäppchen machen, denn für das Hotel „Eldenburg“ am Marktplatz von Lübz fällt am 22. März der Hammer: Das Haus wird durch das Berliner Auktionshaus Karhausen versteigert. Startgebot: 875 000 Euro. Zur Immobilie gibt’s einen bestehenden Vertrag mit dem derzeitigen Pächter, der bis März 2028 läuft.

Hotels im Binnenland könnten es schwer haben, in der aktuellen Lage Käufer zu finden, vermutet Dehoga-Präsident Lars Schwarz. „Das kann dauern und klappt meist nur, wenn Konzept, Größe und Struktur stimmen. Womöglich werden sie auch ganz verschwinden oder die Immobilien anderweitig umgenutzt.“ Bei Hotels in Urlaubsregionen mache er sich weniger Sorgen. „Sie werden einen Käufer finden.“

Von Antje Bernstein