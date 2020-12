MVs größtes Game-Studio bringt neues Online-Spiel auf den Markt

Rostock

Bislang ist Mecklenburg-Vorpommern in der internationalen Gamingszene wohl nur Insidern ein Begriff. Das will ein Team aus Neubrandenburg ändern und fordert die Spieleindustrie heraus. Dafür tüfteln die Geeks aus, was Gamer glücklich macht: Aquaryouns World – ein 3D-Universum, das Spielspaß verspricht und MV als Software-Schmiede bekannt machen soll.

Kommentar: Online-Games aus MV: Ein Schritt in die digitale Zukunft

Das Onlinespiel ist der Debüttitel von Djamacat Gamesports. Das Start-up hat Tommy Müller (38) vor drei Jahren gegründet. Was als Idee an seinem Küchentisch entstand, ist heute das größte Indie-Gamestudio des Landes und beschäftigt neun Programmierer und Grafikdesigner. Ihr Baby: Aquaryouns World. Das Computerspiel schickt Spieler auf Tauchstation. Auf dem Grund des Ozeans werden sie zu Siedlern und bauen Schritt für Schritt ihr eigenes Imperium samt Städten und Schiffsflotten auf. Wer die Weltmeere erobern will, muss clevere Entscheidungen treffen und sich gegen Mitspieler behaupten.

Wirtschaftsbosse auf Tauchstation

Aquaryouns World soll Fans von Sci-Fi-Echtzeit-Games und Wirtschaftssimulationen (WiSim) ebenso ansprechen wie Strategen. „Es ist genreübergreifend. Das macht es so spannend“, sagt Tommy Müller. Die Unterwasser-Welt sei gewissermaßen ein Sammelbecken für unterschiedliche Spiele, die sich dasselbe Universum und dessen Daten teilen.

Aktuell können Spieler auf Plateaus eigene Welten und Wirtschaftskreisläufe aufbauen und sich dafür im In-Game-Store bedienen. Dabei gibt es immer wieder etwas zu entdecken, denn noch befindet sich Aquaryouns World in der Early-Access-Phase. Heißt: Alle zwei Wochen bringen die Programmierer neue Features ins Spiel. Bald sollen so beispielsweise Racing- und Adventure-Spiele integriert werden, sagt Müller.

Digitale Unterwasserwelt: Aquaryouns World, der Debüttitel von Djamacat Gamesports aus Neubrandenburg. Quelle: privat

Aquaryouns World ist seit rund einem Jahr als Free2Play-Spiel, sprich: gratis, beim Onlinedienst Steam verfügbar und seit kurzem für 99 Cent auch als App im Google-Play-Store zu haben. „Demnächst soll die IoS-Version rauskommen“, sagt Müller.

Schon jetzt seien rund 18 000 Accounts registriert und 3200 Spieler aktiv, die sich mehrmals wöchentlich einloggen, sagt Ulrike Kolley (33), Business-Development-Managerin bei Djamacat. „Die Tendenz ist steigend. Pro Monat haben wir ein Plus von 25 Prozent.“ Damit die Kurve nicht abflacht, müssen sich die Entwickler reinhängen. „Die Community verzeiht nichts. Ein Patzer und schon gibt’s online negative Bewertungen.“

Das will das Djamacat-Team unbedingt vermeiden und holt sich Feedback aus der Crowd: Welche Updates kommen, dürfen die Spieler mitbestimmen. „Wir geben den Rahmen vor und überlassen ihnen den Rest. Sie sind sehr kreativ und kommen auf Dinge, die uns überraschen“, sagt Tommy Müller. So wird auch sein Job nie langweilig. „Es ist wie eine Reise, bei der wir nicht wissen, wo es hingeht. Das Spiel wird niemals fertig sein, sondern soll sich verändern, damit es sich immer wieder lohnt, reinzuschauen.“

Mit Aquaryouns World will Djamacat Gamesports auch im realen Leben Aufsehen erregen: Fanartikel, wie Klamotten mit dem Dreizack-Logo, werden bereits in Warnemünde verkauft und sollen demnächst in weiteren Shops entlang der Küste angeboten werden. Quelle: privat

Spiele-Nerds nehmen’s mit Big Playern auf

Während sich die Aquaryouns im Online-Ozean batteln, wollen sich die Spieleentwickler aus MV in einem echten Haifischbecken beweisen: der Computerspielindustrie. „Das ist ein extrem schnelllebiges Business und der größte Wachstumsmarkt der Welt“, sagt Tommy Müller. Wie groß der potenzielle Kundenkreis ist, zeigt die Statistik des deutschen Gameverbandes. Demnach spielen bundesweit 34,3 Millionen Menschen Computer- und Videospiele. Alleine im ersten Halbjahr setzte die Branche hierzulande 79 Millionen Euro mit Hardware, In-Game-Käufen und Spiele-Abos um.

Ein Stück vom Kuchen wollen Tommy Müller und seine Kollegen an die Ostsee holen. „Wie eine Krake, die weltweit Geld abgreift und es nach MV bringt“, sagt der Informatiker und lacht. Trotz aller Arbeit, die für dieses Ziel nötig ist: Der Spaß kommt bei Djamacat nicht zu kurz. „Wir sind alle Spielenerds.“

Müller selbst ist seit seiner Jugend mit dem Gaming-Virus infiziert. Seine aktuellen Favoriten: „Die Siedler“ und die „ Fifa“-Reihe. Dass sich sein eigenes Spieleuniversum nicht auf dem Rasen, sondern dem Meeresgrund abspielen soll, war für Müller schnell klar. „Ich bin schon ewig Aquarianer.“ Mit Aquaryouns World habe er seine Leidenschaft für Unterwasserwelten und Computerspiele vereint.

Mit der virtuellen Welt gibt sich Djamacat aber nicht zufrieden, sondern entert in der Realität den Markt: Mit Fanartikeln, wie Hoodies oder Rucksäcken, wollen die Neubrandenburger Kunden erobern. Aktuell bieten sie ihre Klamotten und Accessoires im Warnemünder Laden „Jackys Boutique“ an. „Künftig wollen wir in vielen Ostseebädern zu finden sein“, sagt Tommy Müller. Aquaryouns World soll überall dort auftauchen, wo Gamer ihm ins Netz gehen könnten. Denn der Neubrandenburger hat ein Ziel: Er will beweisen, dass Mecklenburg-Vorpommern in der Games-Branche ganz vorn mitspielen kann.

Preise für Djamacat Erfolg für Djamacat: Das Neubrandenburger Gamestudio ist gerade zum Landessieger im Wettbewerb um den Unternehmenswettbewerb „ KfW Award Gründen 2020“ gekürt worden. Seit 1998 zeichnet die KfW-Bankengruppe jährlich ein junges Unternehmen aus jedem Bundesland mit dem Preis aus. Siegprämie pro Gewinner: 1000 Euro.

Von Antje Bernstein