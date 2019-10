Waren

Eine Taxifahrerin ist in der Nacht zu Sonntag in Waren überfallen worden. Laut der Polizei versuchten zwei bislang unbekannte Täter Geld von der 53-Jährigen zu erbeuten. Nach bisherigen Informationen riefen die Männer das Taxi gegen 1:30 Uhr zum Parkplatz eines Supermarktes in der Karl-Bartels-Straße. Vor Ort rissen die Täter die Türen des Autos auf und forderten Bargeld von der Frau.

Einer der beiden Männer griff in das Taxi. Die Frau wehrte den Angriff ab. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung Rosa-Luxemburg-Straße/ Mecklenburger Straße.

Täter waren vermummt

Nach Angaben der Fahrerin sollen beide mutmaßlichen Täter noch im jugendlichen Alter sein. Einer der Tatverdächtigen hat schwarzes Haar und ist ungefähr 1,75 Meter groß. Der zweite Gesuchte wird auf 1,70 Meter geschätzt. Beide Männer trugen dunkle Kleidung und ein Tuch vor dem Gesicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen und sucht Zeugen. Die Tatverdächtigen müssen sich wegen versuchten Raubs verantworten.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden flüchtigen Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Waren unter der Telefonnummer 03991- 17 60 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von OZ