Malchin

Das Herbstfest in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) ist eskaliert: Am Freitag kam es zu mehreren Schlägereien und Streitigkeiten. Insgesamt sechs Strafanzeigen wurden aufgenommen. Viermal wegen einfacher Körperverletzung, einmal wegen Bedrohung und einmal wegen Gefährlicher Körperverletzung. Höhepunkt der körperlichen Auseinandersetzungen war, dass ein 28-Jähriger plötzlich mit einer Spitzhacke das Gelände stürmte und einem Kontrahenten seines Bruders mit den Worten „Ich spalte ihm den Schädel“ Rache androhte.

Doch was war passiert: Zur ersten Prügelei in der Achterstraße kam es bereits gegen 21 Uhr. Ein 18-Jähriger schlug einem 16-Jährigem mit der Faust ins Gesicht. Doch trotz ausgesprochenen Platzverweises kam der junge Mann wieder und beleidigte und drohte weiteren Besuchern des Festes. Mit 0,98 Promille Atemalkoholkonzentration war er erheblich alkoholisiert. Zum Schutz der anderen Feiernden wurde er in Gewahrsam genommen.

28-Jähriger will Bruder mit Spitzhacke rächen

Parallel dazu kam es in der Schultetusstraße zum Streit mehrerer Personen, bei denen zwei junge Männer leicht an den Nasen verletzt. Das führte zur Racheaktion: Weil er die blutige Nase seines Bruders nicht auf sich sitzen lassen wollte, stürmte ein 28-Jähriger mit einer Spitzhacke das Herbstfestgelände. Dort lief er durch die Menschenmenge und schrie: „Ich spalte ihm den Schädel“. Weil die Polizei ihn nicht beruhigen konnte, nahm sie auch ihn vorsichtshalber in Gewahrsam.

Obwohl das Herbstfest 1.30 Uhr beendet wurde, blieb es trotzdem nicht ruhig in Malchin: Es kam zu einer weiteren Körperverletzung in der Karl-Dressel-Straße, wo ein 25-Jähriger von einem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Eine gute Stunde später stritten sich dann auch noch zwei Männer an der Aral-Tankstelle in der Poststraße, in dessen Verlauf einer von ihnen eine halbvolle Bierflasche gegen den Kopf des anderen warf. Dieser zog sich dabei aber nur eine Platzwunde über dem rechten Auge zu. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Der Täter hatte einen Atemalkoholwert von 1,55 Promille und der Geschädigte einen Wert von 1,99 Promille.

Von OZ/acs