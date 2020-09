Malchin

Am Freitagvormittag ist es in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8.20 Uhr war eine Radfahrerin gerade in der Goethe-Straße auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Poststraße unterwegs. Ein 55-jähriger polnischer Lkw-Fahrer befuhr die Goethe-Straße aus Richtung Stavenhagen kommend und wollte an der Kreuzung Goethe-Straße/ Fabrikstraße/ Parkstraße nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die 74-Jährige auf ihrem Rad.

Es kam zum Zusammenstoß, die 74-Jährige stürzte. Sie wurde samt Fahrrad unter dem Lkw eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschliffen. Die Frau erlitt leichte äußere und schwere innere Verletzungen und musste ins Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht werden musste. Am Lkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro.

Von OZ