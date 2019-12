Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat sich ein 18-Jähriger per Notruf bei der Polizei gemeldet. Wegen eines Wildwechsels sei sein Auto von der L 20 abgekommen. Als die Beamten am Unfallort eintrafen, stellten sie den tatsächlichen Grund für den Unfall.

Ein Auto fährt am Montag (23.05.2016) unweit von Bannemin (Vorpommern Greifswald) [Insel Usedom] an einer Bierflasche vorbei die am Straßenrand steht. In Deutschland sterben jährlich Tausende Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Eine Hauptunfallursache ist dabei immer noch Alkohol. Quelle: Norbert Fellechner