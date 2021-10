Malchow/Demmin/Neubrandenburg

Die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte hat am Montag drei alkoholisierte Autofahrer gestoppt. Der betrunkenste von ihnen hatte laut einer Atemalkoholmessung 3,78 Promille intus. Doch auch die anderen beiden waren stark alkoholisiert.

Gegen 13 Uhr meldete eine Frau auf der L 20 einen vor sich fahrenden PKW mit auffälliger Fahrweise. Der 47-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin am Ortseingang Malchow gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Laut Polizei pustete er 3,78 Promille.

Wenige Stunden später sahen Zeugen einen Transporterfahrer in der Pfarrer-Wessels-Straße in Demmin, wie er sichtbar angetrunkenen in sein Fahrzeug stieg und davonfuhr. Sie informierten die Polizei, die ihn am August-Bebel-Platz fand. Er pustete 2,48 Promille in das Messgerät.

In der Nacht zu Dienstag dann der dritte alkoholisierte Fahrer: Ein 61-Jähriger fuhr in der Neubrandenburger Humboldtstraße Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille.

Gegen alle drei Fahrer wird nun Anzeige erstattet, ihnen wurden Fahrzeugschlüssel und Führerscheine entzogen und zur genauen Bestimmung des Blutalkoholwertes wurde ihnen in örtlichen Kliniken Blut entnommen.

Von OZ