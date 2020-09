Malchow

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer auf der Bundesstraße 192 aus dem Verkehr gezogen. Ein Autofahrer hatte den Mann mehrere Kilometer verfolgt und in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) gestoppt. Anschließend wurden bei dem Mann am Donnerstagabend 2,19 Promille Atemalkohol gemessen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

Der Betrunkene habe mit seinem Wagen Schlangenlinien gefahren, mehrere Bordsteine gerammt und immer wieder anlasslos gebremst. Der 35-jährige Helfer überholte das Auto und bremste es aus, wie es weiter hieß. Die Polizei dankte dem Mann, er habe Schlimmeres verhindert.

