Malchow

Ein alkoholisierter Mann hat am Montag in Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) auf dem Gelände eines Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße Kunden und Passanten belästigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Malchower in Gewahrsam genommen, wogegen er sich jedoch versuchte mit Gewalt zu wehren. Verletzt wurde dabei niemand.

Der 40-jährige Mann war bereits gegen 10.15 Uhr negativ durch lautes Geschrei und aggressives Auftreten aufgefallen. Also die verständigten Beamten eintrafen, hatte sich der Unruhestifter aber bereits vom Supermarkt entfernt.

Die Polizei konnte ihn schließlich in der Nähe aufgreifen. Er habe deutliche Ausfallerscheinungen aufgrund seines Alkoholkonsums gehabt. Eine Atemalkoholmessung war daher nicht möglich. Gegen den Malchower wird nun wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von OZ