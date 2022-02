Malchow: Trickbetrüger stehlen Bargeld und Schmuck bei Seniorin (89)

Malchow

Eine Seniorin ist in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Opfer eines Trickbetrugs geworden, bei dem sie Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 11 000 Euro verlor. Wie die Polizei am Montag berichtete, habe eine Unbekannte am vergangenen Freitag bei der 89-Jährigen geklingelt. Sie gab sich als Mitarbeiterin des Sozialamtes aus und verwickelte ihr Opfer, das an einer Sehbehinderung leidet, in ein längeres Gespräch.

Erst am folgenden Tag bemerkte die Seniorin, dass sie bestohlen worden war. Bei der Beute handelte sich um 8000 Euro Bargeld und Goldschmuck im Wert von ca. 3000 Euro. Vermutlich hatte die Täterin eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelassen, die die Diebstähle ausführte, während das Opfer abgelenkt war.

Polizei warnt: Vorsicht bei Fremden an der Haustür!

Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich mögliche Ausweise zeigen und fragen Sie beim geringsten Zweifel telefonisch bei entsprechender Institution nach, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen sie die Unbekannten während der Rückfrage aber vor der abgesperrten Tür warten.

Von OZ