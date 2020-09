Malchow: Unbekannte stehlen Geld und Zigarettenautomaten aus Hotel

Malchow

In der Nacht vom 13. auf den 14. September wurde in ein Hotel in der Schulstraße in Malchow eingebrochen. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft hatten, stahlen sie einen an einer Wand angebrachten Zigarettenautomat sowie Bargeld aus verschiedenen Spielgeräten.

Die Täter haben den ganzen Zigarettenautomaten mitgenommen und zudem die Münzeinwurffenster eines Dartautomaten und eines Billardtisches aufgebrochen und das Geld daraus mitgenommen. Wie viel Bargeld sich in den Automaten befand, ist noch unklar. Der Schaden wird voraussichtlich einige Hundert Euro betragen.

Anzeige

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die in der Nacht auffällige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Röbel unter Tel. 039931 / 84 82 24 zu wenden.

Von OZ