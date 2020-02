Mann bedroht Nachbar mit Schreckschusswaffe in Parchim

Parchim

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat ein 47-jähriger Mann seinen Nachbarn am Samstagnachmittag mit einer Schreckschusspistole in Parchim bedroht. Der Tatverdächtige hatte einen Alkoholwert von zwei Promille. Er floh, nachdem er den 20-jährigen Mann in der Ziegendorfer Chaussee mit seiner Waffe bedrohte.

Die Polizei konnte den 47-Jährigen in seiner Wohnung überwältigen und die Schreckschusspistole sicherstellen. Die Beamten ermitteln wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung.

Mehr zum Lesen:

Von OZ