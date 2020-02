Mann bewirft Polizisten mit Solarlampe in Rechlin

Rechlin

In der Nacht von Sonntag zu Montag hat ein Mann in Rechlin ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Solarlampe auf einen Polizisten geworfen. Die Beamten wurden am Montag um 0.45 Uhr wegen Lärmbelästigung in die Straße Am Stadion gerufen.

Vor Ort hörten die Polizisten die laute Musik aus einer Wohnung im vierten Stock und leuchteten mit einer Taschenlampe auf den Balkon. Ein Mann brüllte die Polizisten an und warf eine Solarlampe vom Balkon. Der Beamte konnte rechtzeitig ausweichen, sodass die Lampe auf dem Boden zerbrach.

Im vierten Stock konnten die Beamten den 53-jährigen Mann feststellen, der die Lampe geworfen hat und zwei weitere Männer, die sich zunächst weigerten die Musik leiser zu machen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

