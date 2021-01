Demmin/Neubrandenburg

Zu vermehrten Angriffen auf Zigarettenautomaten ist es in den Tagen um den Jahreswechsel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gekommen, wie die Polizei mitteilt. Es wurden Zigaretten und Bargeld entwendet – einmal sogar der gesamte Automat.

Vom Metallfuß abgetrennt und mitgenommen haben unbekannte Täter den Zigarettenautomaten an einer Bushaltestelle des Campingplatzes Gravelotte am Kummerower See am vergangenen Mittwoch. Es entstand ein Schaden von geschätzten 500 Euro.

Wiederum gesprengt und geleert wurde ein Automat am Neujahrsmorgen gegen 2.30 Uhr an der B 194 an der Ortsdurchfahrt Borrentin. Am Sonntag öffneten schließlich unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten auf dem Parkplatz eines Lieferservices nahe der Gleisanlagen in der Johannesstraße in Neubrandenburg. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen 0 und 10.50 Uhr geschah.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Demmin unter 03998 / 25 42 24, die Polizei in Neubrandenburg unter 0395 / 55 82 52 24 oder an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de.

