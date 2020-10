Neubrandenburg

Kein „Süßes oder Saures“: Wegen der Corona-Pandemie sollen die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern am 31. Oktober auf ihre Halloween-Touren verzichten. Dazu hat das Gesundheitsamt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Dienstag die Einwohner aufgefordert.

Die Menschen steckten sich derzeit verstärkt in ihrer Umgebung an, so dass das Ansteckungsrisiko für alle gleich hoch sei, erläuterte der Leiter des Kreisgesundheitsamtes, Franz-Josef Stein, in Neubrandenburg. „Wir müssen damit rechnen, dass in den kommenden Wochen, die Zahl der Infizierten weiter steigt.“

Hygieneregeln einhalten

Umso wichtiger sei es, dass jeder sich schütze und Hygieneregeln einhalte. Dazu gehöre auch, an diesem Samstagabend auf die sonst üblichen „Klingeltouren“ zu verzichten, bei denen die Kinder verkleidet Süßigkeiten „einsammeln“.

Der 31. Oktober ist in Mecklenburg-Vorpommern als Reformationstag ein Feiertag. An der Seenplatte war der erste Schwellenwert für verschärfte Einschränkungen, 35 Neuinfektionen pro 100 Einwohner in einer Woche, am 16. Oktober überschritten. Seither gelten eine erweiterte Maskenpflicht und eine geringere Teilnehmerzahl bei Feiern und Veranstaltungen. Der sogenannte Inzidenzwert sank auf 32,5 und damit hinter Vorpommern-Greifswald mit 43 und Landkreis Rostock mit 40,9.

