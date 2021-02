Mecklenburgische Seenplatte

Am Mittwochmorgen ist es im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zu mehreren witterungsbedingten Unfällen gekommen. Nach Angaben der Polizei gab es sechs Unfälle in der Zeit von fünf bis acht Uhr morgens, bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Die Unfälle sollen aufgrund von Straßenglätte und unangepassten Geschwindigkeiten geschehen sein. Auf der B 198 nahe Möllenbeck krachte ein Autofahrer gegen einen Leitpfosten, nachdem er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Die Polizeibeamten stellten bei dem Auto Sommerreifen fest.

Auf der K31 zwischen Rügebrand und Waren kam ein Fahrer von der Straße ab und prallte im Straßengraben gegen einen Baum. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Auch in der Ihlenfelder Vorstadt Neubrandenburgs kam es zu einem Unfall. Dort fuhr ein Autofahrer erst gegen eine Laterne und dann gegen eine Grundstücksmauer. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Autobahnabfahrt auf A 19 gesperrt

Die Autobahnabfahrt Leizen auf der A19 aus Richtung Wittstock ist wegen der Bergung eines Lkws von 10.30 Uhr und 12.15 Uhr vollgesperrt worden, nachdem der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Schaden beträgt 2000 Euro. Auf der L206 zwischen Malchow und Grüssow wurde eine Autofahrerin leicht verletzt, nachdem sich das von der Straße abgekommene Auto überschlug und auf dem Dach landete. Die Frau wurde ins Krankenhaus Plau gebracht. Der Sachschaden beträgt 3500 Euro.

Die Polizei appelliert an alle Autofahrer , die Geschwindigkeit an die Straßenverhältnisse anzupassen, vorsichtig und aufmerksam zu fahren um vielleicht etwas später, aber dafür sicher am Ziel anzukommen.

