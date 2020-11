Mecklenburgische Seenplatte: Neun Geldbörsen in Supermärkten gestohlen

Mecklenburgische Seenplatte

Die Polizei im Kreis Mecklenburgische Seenplatte warnt vor Taschendiebstählen. Allein am 30. Oktober wurden neun Geldbörsen in Supermärkten gestohlen. Dabei schlugen die Täter in Demmin, Dargun, Stavenhagen, Waren und Röbel zu, während die Betroffenen im Supermarkt einkauften.

Die Opfer sind zwischen 55 und 79 Jahre alt. Die Geldbörsen befanden sich in den Handtaschen, Rucksäcken oder mitgeführten Beuteln der Geschädigten, die in den überwiegenden Fällen in oder an den Einkaufskörben transportiert wurden.

Polizei sucht Zeugen und mögliche, weitere Opfer

In den entwendeten Geldbörsen befanden sich bis zu 350 Euro in bar sowie Ausweisdokumente, Führerscheine und EC-Karten. In einem Fall wurden kurze Zeit nach dem Diebstahl 1000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Die Polizei warnt: Lassen Sie ihre Wertsachen nie unbeaufsichtigt und tragen Sie ihre Taschen stets bei sich.

Die Beamten der örtlichen Kriminalkommissariatsaußenstellen haben die Ermittlungen zu den genannten Sachverhalten aufgenommen und suchen Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der örtlichen Polizei und erstatten Anzeige.

