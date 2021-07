Mecklenburgische Seenplatte: Verdacht der sexuellen Belästigung einer 16-Jährigen auf Campingplatz

Röbel

Auf dem Campingplatz „Schwarzer Forsthof“ im Amt Röbel-Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) soll eine Jugendliche sexuell belästigt worden sein. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, hatte die 16-Jährige aus Niedersachsen gegenüber den eingesetzten Beamten angegeben, dass sie sich in der Nacht zu Dienstag gegen 0.30 Uhr auf eine Parkbank gesetzt hätte, da dort der Handyempfang besser gewesen sei. Die Bank steht am Vilzsee an der Verbindungsstraße zwischen den Dörfern Schwarz und Diemitz.

Plötzlich sei ein Unbekannter aus der Böschung hinter der Bank gekommen und habe sich wortlos zu ihr gesetzt. Dann habe er sie angefasst und sexuell belästigt. Als sie laut zu schreien begonnen habe, sei der Mann davongelaufen.

Die Jugendliche beschrieb den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und schlank. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen T-Shirt und einer grauen Jogginghose. Er hatte schwarzes kurzes Haar und einen schwarzen Bart.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle telefonisch unter 0395 / 55 82 22 24, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ