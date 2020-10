Neubrandenburg

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte von Sonnabend an strengere Regeln. Mit der Allgemeinverfügung soll das Ansteckungs- und Verbreitungsrisiko vor allem dort minimiert werden, wo sich Menschen treffen, wie Landrat Heiko Kärger (CDU) in Neubrandenburg sagte.

So soll generell in Einkaufszentren und auf Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen – wie Märkten – wieder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Familienfeiern in privaten Räumen sind nur noch mit maximal 15 Teilnehmern, in öffentlich zugänglichen Räumen wie Lokalen nur noch mit maximal 25 Menschen erlaubt. Bisher lag diese Schwelle deutlich höher.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 35,5

Bei Veranstaltungen sind in geschlossenen Räumen maximal 200 Teilnehmer und im Freien höchstens 500 Teilnehmer erlaubt. Hintergrund ist, dass in dem Kreisgebiet die Sieben-Tage-Inzidenz innerhalb kurzer Zeit auf 35,5 gestiegen ist. Das ist die Zahl der Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Es gab nun den Angaben zufolge in einer Woche 92 Neuerkrankungen (Stand: Freitag, 16 Uhr). „Wir können 25 Prozent der Fälle nicht mehr nachvollziehen“, sagte Kärger. Er hätte sich schon strengere Regeln vom Bund-Länder-Treffen am Mittwoch in Berlin erhofft.

