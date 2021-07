Mediendienstleister aus Röbel unterstützt Müritzschwimmen: 750 Rucksäcke übergeben

Waren

Der Mediendienstleister optimal Media GmbH aus Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unterstützt auch in diesem Jahr das traditionelle Müritzschwimmen. Wie die Veranstalter des Schwimmevents in Waren an der Müritz mitteilten, übergab das auf die Herstellung von Schallplatten, CDs, DVDs, Blu-rays, Büchern und hochwertigen Druckerzeugnisse spezialisierte Unternehmen jetzt 750 Rucksäcke, in denen die Sachen aller Schwimmer vom Start zum Ziel transportiert werden.

Die 52. Auflage des Müritzschwimmens findet am 7. August mit einem bewährten Hygienekonzept statt. Bislang liegen den Angaben zufolge 700 Anmeldungen vor. Der jüngste Teilnehmer ist sieben Jahre alt, der alteste 88. Bei dem seit 1969 durchgeführten Freiwasserschwimmen sind 1950 Meter vom Ost- zum Westufer der Müritz oder 3,8 Kilometer zu meistern. Im vergangenen Jahr waren rund 450 Aktive am Start.

Von OZ