Neubrandenburg/Woldegk

Dutzende Haarwaschmittel, Kaffee- und Süßigkeitenpackungen sowie Kindersachen: Das ist die Beute einer Bande Ladendiebe, die am Sonnabend in Woldegk ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geschnappt worden sind. Die Tatverdächtigen waren der Polizei aufgefallen, weil ein Mann von einem Supermarkt auf ein Auto mit polnischem Kennzeichen in der Neubrandenburger Chaussee zurannte, welches dort an einer roten Ampel hielt. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, floh der Mann.

Zurück blieben eine 15-jährige Deutsche und zwei 26- und 30-jährige Rumäninnen sowie mehrere blaue Müllsäcke gefüllt mit Diebesgut. Darunter waren zum Beispiel 101 Packungen Süßigkeiten, 106 Mal Haarwaschmittel, 63 Packungen Markenkaffee und diverse Kinderbekleidungsartikel. Die Produkte haben einen Wert von mehr als 2000 Euro.

Bandenmitglieder sollen in mehrere Diebstähle verwickelt sein

Noch am Tatort meldete sich ein Zeuge, welcher die Frauen in den umliegenden Supermärkten bei ihren Raubzügen beobachtet hat. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass das polnische Fahrzeug am Sonnabendnachmittag bei einem großen Ladendiebstahl in Wesenberg bei Neustrelitz als Tatfahrzeug aufgefallen ist. Hierbei wurden unter anderem 40 Schachteln Markensüßigkeiten im Wert von circa 150 Euro entwendet.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Neubrandenburg wurden die drei Frauen vorläufig festgenommen und zum Kriminalkommissariat Neubrandenburg gebracht, dort wurden sie allerdings wieder aus der Gewahrsam entlassen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und soll nach Feststellung der Eigentümer wieder übergeben werden. Die Ermittlungen wegen des bandmäßigen Ladendiebstahls wurden aufgenommen.

Von OZ